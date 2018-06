Josué sai da Fiesp e fica livre para eleição

Cotado para disputar a presidência da República pelo PR, o empresário Josué Gomes se desfiliou da Fiesp, onde ocupava uma vice-presidência. Pela lei eleitoral, ele não poderia acumular o cargo e uma eventual candidatura.

Josué deixou recentemente o MDB e se filiou ao PR. Na semana passada, o partido ofereceu a legenda para a candidatura ao Planalto. Ele se colocou à disposição da sigla comandada pelo ex-deputado Waldemar Costa Neto.

O empresário é dono da Coteminas, maior indústria têxtil do País. Josué é filho do ex-vice-presidente José Alencar, que fez dobradinha com Lula. O petista, inclusive, tentou atrair Josué para ser seu vice na eleição presidencial. A candidatura de Lula, contudo, é incerta. Preso e condenado em segunda instância ele pode ter o registro indeferido.

(Andreza Matais)