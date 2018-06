Josué Gomes deixa MDB e se filia ao PR

O empresário Josué Gomes saiu do MDB e se filiou nesta sexta-feira ao PR. Ele avalia disputar as eleições deste ano para o Senado, ao governo mineiro ou, até mesmo, compor a chapa presidencial como vice de algum candidato. O PR ainda não definiu quem irá apoiar na disputa. Josué é filho do ex-vice-presidente da República José Alencar, morto em 2011, que formou chapa com Lula. Josué ingressou no PR a convite do presidente do partido em Minas, Bernardo Santana. O PR é comandado pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto. A decisão de Josué era esperada por todos os partidos. Ele é considerado um nome forte seja qual for o cargo que queira disputar.