José de Lima Ramos Pereira assume oficialmente a Procuradoria-Geral do Trabalho

O sub-procurador-geral do Trabalho José Lima de Ramos Pereira assume a partir desta sexta o comando do Ministério Público do Trabalho.

Ele já estava temporariamente no cargo desde a saída de Alberto Bastos Balazeiro para assumir o posto de ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A portaria assinada pelo PGR Augusto Aras que oficializa Ramos Pereira como procurador-geral do Trabalho foi publicada hoje.

Ramos Pereira ingressou no MPT em 1993. É formado pela pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem especialização em Direito Processual Civil, e em processos de arbitragem