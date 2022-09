Jorge Seif Jr. diz que Bolsonaro deve encerrar campanha em SC

Candidato ao Senado, Jorge Seif Jr. (PL) anunciou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve encerrar a campanha antes do primeiro turno com um ato em Santa Catarina, no dia 1º de outubro. A equipe de Bolsonaro, no entanto, diz que a agenda ainda não está confirmada. Se ocorrer, segundo aliados do presidente, o evento seria na cidade de Joinville.

“O Capitão do Povo me convocou e eu aceitei o desafio de ser o novo Senador dos catarinense. Agora, quem fez o convite fui eu, e ele atendeu”, escreveu Seif nas redes sociais.

“No sábado, dia 1º de outubro, o Presidente Jair Messias Bolsonaro estará aqui em Santa Catarina. Vamos apoiar e reeleger quem vai seguir reconstruindo o Brasil”, acrescentou.

Santa Catarina é o Estado em que Bolsonaro teve o melhor desempenho na eleição de 2018. A ideia da campanha do presidente é fazer um grande ato antes do primeiro turno, semelhante ao que ocorreu durante o feriado de 7 de Setembro, em que as pessoas foram às ruas vestidas de verde e amarelo.

Além de Santa Catarina, está no horizonte da campanha de Bolsonaro um ato na Baixada Fluminense, no RJ, no sábado (1º). O presidente votará no Rio.