Joice questiona governo sobre suposto envolvimento de oficiais em fake news sobre a Amazônia

A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) solicitou, nesta quinta-feira (7), por meio de requerimento, informação sobre o suposto envolvimento de oficiais do Exército com a disseminação de notícias falsas sobre a Amazônia. No documento, a parlamentar questiona se houve a utilização de equipamentos ou recursos públicos para a propagação de informações enganosas.

O caso foi revelado pelo Estadão. O Facebook anunciou que derrubou uma rede de contas e perfis falsos que tentavam distorcer o debate público relacionado a questões ambientais, como o desmatamento da Amazônia. Segundo a Meta (holding do Facebook), oficiais do Exército Brasileiro eram responsáveis pela operação de desinformação, mas as suas identidades não foram reveladas pela rede social.

Joice Hasselmann é autora do projeto de lei (PL 3144/20), que tem como objetivo combater a atuação de grupos criminosos organizados. A proposta prevê pena de reclusão de dois a seis anos e multa que pode variar entre R$ 15 e R$ 50 mil para quem disseminar informações falsas.