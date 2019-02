Joice ganha palanque para projeto eleitoral

Coluna do Estadão

A escolha de Joice Hasselmann para o posto de líder do governo no Congresso garante à deputada do PSL-SP um palanque para ela se manter em evidência na barafunda da Brasília de Jair Bolsonaro. Holofote é pré-requisito fundamental na construção de uma eventual candidatura à Prefeitura de São Paulo. Líderes de outros partidos e colegas dela, porém, avaliam, por experiência ou despeito, que o cargo costuma trazer desgaste a seus ocupantes, ainda mais em tempos de reforma da Previdência e de outros temas muito polêmicos.

Aposta. O posto liga ainda mais Joice ao governo de Jair Bolsonaro. Se ele der certo, a líder colherá os frutos. Se der errado…

Indivisível. No PSL, além de Joice, outro deputado sempre lembrado para disputar a Prefeitura de SP é Eduardo Bolsonaro. Porém, no caso dele, o sucesso da candidatura está ainda mais atrelado aos resultados do governo de seu pai.

Mais um? Não bastasse a profusão de pré-candidatos a prefeito de São Paulo no PSL, surge nova ideia no partido: convidar o apresentador de TV José Luiz Datena. “Imbatível a meu ver. Vence a eleição no primeiro turno”, diz Major Olímpio.

Mão dupla. A indicação de Joice para líder, conforme antecipou a Coluna, resolve um problema da Casa Civil e de Rodrigo Maia (DEM): tirá-la da lista dos prováveis relatores da reforma. Ela é considerada “cintura-dura” para a missão.

Conta-gotas. O PR vai trabalhar contra a mudança na aposentadoria dos professores. O próximo passo, segundo o deputado Marcelo Ramos (AM), será a oposição à reforma do BPC e dos trabalhadores rurais.

Pense em mim… Um deputado boicotou o encontro de sua bancada com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, porque tem quatro audiências pendentes com ministros.

…liga pra mim. Outro tomou a tribuna para apelar para ser recebido.

A ver. A propósito do desespero dos deputados, o ministro Onyx Lorenzoni diz que as nomeações serão destravadas depois do carnaval. A CGU duvida.

SINAIS PARTICULARES

NOVOS LÍDERES DO CONGRESSO

Marcel Van Hattem, líder do Novo na Câmara (RS)

Em… Campos Machado, um dos apoiadores da candidatura de Cauê Macris (PSDB) para presidir a Assembleia-SP, reagiu à afirmação do senador Major Olímpio (PSL) à Coluna, de que as redes sociais farão a diferença na disputa a favor de Janaína Paschoal.

…ebulição. “Trata-se de preservar um comando experiente, em contraponto à inexperiência de quem, com sua vulcânica postura, pode conduzir o parlamento paulista a um cenário semelhante ao de Brumadinho após o rompimento da barragem”, disse Machado.

CLICK. O Livres está fazendo uma ação para celebrar os 25 anos do Plano Real, comemorados ontem. FHC foi um dos entrevistados, claro, e o vídeo irá para as redes.

Martelo. Nelson de Souza, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, será o novo presidente da Desenvolve SP, agência responsável por financiar pequenas e médias empresas e prefeituras de SP. O nome dele será enviado pelo governador João Doria ao BC.

Primeira mão. O Departamento de Estado americano já tem o nome do novo embaixador dos EUA no Brasil, mas guarda a sete chaves. Donald Trump quer contar pessoalmente a Jair Bolsonaro na viagem que fará em março.

PRONTO, FALEI!

Daniel Coelho, líder do PPS na Câmara: “Não dá para polemizar com temas menos relevantes, que geram barulho nas redes, mas não vão mudar o País”, sobre comunicação da Previdência de Bolsonaro.

