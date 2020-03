Jogadores de futebol aderem à campanha do governo de SP no combate ao coronavírus

Jogadores e ex-jogadores de futebol aderiram à campanha do governo de São Paulo no combate ao coronavírus. Em vídeos gravados com seus depoimentos, eles dão dicas e fazem apelos pela conscientização da população sobre a importância do isolamento social como forma de evitar a transmissão do vírus, além de instruções de higiene pessoal.

“É extremamente importante que você siga todas as orientações do ministério da Saúde e das autoridades locais. […] Juntos somos mais fortes, podemos mudar a realidade e fazer com que cada um se sinta melhor neste momento”, diz o goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, Alisson Becker.

Além de Alisson, Marcelinho Carioca, Amaral e Veloso também gravaram seus depoimentos de forma voluntária. “Fora de campo a gente não pode deixar a bola cair. Temos que ser um time unido para proteger a população e evitar que essa doença se espalhe. […] Se todos nós fizermos a nossa parte, vamos fazer um gol de placa e chegar à vitória”, afirma Marcelinho Carioca.

Nesta semana, artistas da TV, do cinema e do teatro já haviam colaborado com a campanha, com o foco nas pessoas com mais de 60 anos, um dos grupos mais vulneráveis às formas graves da doença.

“A comunicação é nossa principal aliada para orientar as pessoas sobre as ações que estamos tomando de combate ao coronavírus. Agradeço o depoimento voluntário desses grandes atletas em orientar as pessoas a buscar o isolamento social neste momento”, diz o governador João Doria em nota.

Os depoimentos dos artistas e dos atletas estão disponíveis nas redes sociais oficiais do governo de São Paulo. Eles também podem ser distribuídos por serviços de mensagens instantâneas, como WhatsApp e Telegram. Há ainda o site com informações e esclarecimentos atualizados diariamente sobre o coronavírus, sintomas da covid-19 e as ações que estão sendo tomadas no estado. A página pode ser acessada em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/