Joesley e Wesley Batista pagam primeira parcela da multa prevista na colaboração

As defesas de Joesley Batista e Wesley Batista, sócios da J&F, depositaram nesta sexta-feira as primeiras das dez parcelas anuais da multa de R$ 110 milhões que cada um concordou em pagar nos seus acordo de colaboração premiada. Cada um depositou R$ 11 milhões, correspondente a dez por cento do valor total do acordado.

O pagamento foi autorizado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo, “por conta e risco”, uma vez que a validade da colaboração está sendo questionada pela PGR. A comunicação da defesa de Joesley ao Supremo destaca que ele está dando “cumprimento integral do acordo de colaboração, como já vem fazendo em relação às demais obrigações. (Breno Pires)