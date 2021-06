João Doria vê vacina como seu ‘Plano Real’

Coluna do Estadão

João Doria acredita que a vacinação dos paulistas e dos brasileiros estará para ele como o Plano Real esteve para FHC na campanha de 1994: tornou o então presidenciável do PSDB conhecido em todo o País. O governador de São Paulo não desistiu do sonho de ocupar o Planalto e planeja usar as prévias tucanas como oportunidade de viajar pelo Brasil, sempre aos finais de semana, levando a mensagem da vacina. O terceiro pilar de sua nova estratégia é cuidar da própria casa, aumentando investimentos em São Paulo e visitando com mais frequência o interior.

Nacional. Trocando em miúdos, o entorno de Doria acredita que o empenho dele pela Coronavac será uma plataforma nacional que Geraldo Alckmin, em 2006 e em 2018, e José Serra, em 2010, não tiveram.

Nacional 2. Ou seja, “paulistanizar” a campanha presidencial com imagens de metrô e de obras viárias em São Paulo não basta, diz o time de João Doria.

Tá on? Antes há o desafio das prévias. Apesar de o Bandeirantes não considerar Tasso Jereissati um nome “pra valer”, o senador pelo Ceará está animado.

Tá off? Os analistas mais rodados no mundo político, porém, acham que a Doria tem muita rejeição, o que, neste momento, inviabilizaria sua candidatura.

Professor… Otto Alencar (PSD-BA) tem colhido frutos do destaque na CPI da Covid. Aliados já se animam com a projeção que a comissão deu a ele: avaliam que o senador, agora, pode até mesmo se candidatar ao governo da Bahia.

…Otto. “Meu objetivo nunca foi ganhar destaque. Minha intenção sempre foi apurar a negligência do governo na pandemia. Não sei ainda se terá influência na eleição do próximo ano, porque a política muda rapidamente, pra melhor ou pra pior”, disse Otto à Coluna.

Tamo… O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo da Cruz, adotou um bordão ao final de cada encontro semanal que tem com todos os laboratórios produtores de vacina.



Rogério da Cruz, secretário do Ministério da Saúde

…aqui. “Se tiverem doses sobrando em algum lugar, nos avisem que temos interesse”, costuma dizer ele.

Rumo… O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), não participou recentemente de um culto evangélico com Bolsonaro em Anápolis (GO). A ausência gerou especulações.

…a 2022. O presidente levou a tiracolo o líder do PSL na Câmara, Major Vitor Hugo (GO), citado como um dos nomes para concorrer ao Palácio das Esmeraldas.

Business. Marcos Molina, da Marfrig, contratou um advogado em Brasília com bom trânsito em gabinetes do Judiciário. Quer desatar nós e evitar problemas com o governo na compra de 31,7% da BRF, um negócio de mais de R$ 7 bilhões.

Boa… Uma nova espécie de “sapinho-pingo-de-ouro” acaba de ser descoberta na Mata Atlântica, no trecho paulista da Serra do Mar. Até recentemente, eram conhecidas apenas cinco espécies do animal.



CLICK. O “sapinho-pingo-de-ouro” vive entre altitudes de 700 a 1000 metros acima do nível do mar. A espécie atinge menos de dois centímetros em idade adulta.

…notícia. O estudo que encontrou os sapinhos em São Paulo foi liderado por Thais Condez, pesquisadora da Universidade do Estado de Minas Gerais, com a coautoria do biólogo Leo Malagoli, da Fundação Florestal de São Paulo.

Roberto Freire, presidente nacional do Cidadania

“Manifestação inexpressiva. Doze mil pessoas? Protestos que os jovens têm promovido (contra Bolsonaro” são bem mais significativos”, sobre a motociata.

