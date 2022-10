João Amoêdo diz que Novo se bolsonariza e se distancia de origem

Fundador do Novo, João Amoêdo considera que, ao suspender sua filiação por declarar apoio a Lula no segundo turno, a direção do partido contradiz princípios que basearam a criação da sigla e sinaliza alinhamento a Jair Bolsonaro.

“O partido foi criado para defender instituições, contra a ideia de um salvador da pátria. Tudo diferente do Bolsonaro”, declarou à Coluna.

Ele se baseia na defesa da liberdade de expressão e em uma resolução na qual o partido liberou filiados para apoiar quaisquer candidatos no segundo turno das eleições presidenciais

