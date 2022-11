Coluna do Estadão

O governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), fez a ‘sarrada’, um passo de dança popular, ao lado do cantor Compadre Washington, do grupo É o Tchan, durante festa de comemoração pela vitória sobre ACM Neto (União).

Coluna do Estadão: Com mais bolsonaristas no Senado, PT vê risco na saída de aliados para ministérios