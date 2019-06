Jantar de Frente Parlamentar em homenagem a Mourão termina com show de ‘sofrência’

O jantar da Frente Parlamentar do Congresso Nacional Brasil-China e BRICS, na noite desta terça-feira, 4, terminou com um show de sofrência do deputado Fausto Pinato (PP-SP).

O homenageado da noite era o vice-presidente Hamilton Mourão, que discursou e jantou em uma mesa com parlamentares e diplomatas, mas saiu antes da apresentação do presidente da frente, Pinato.

No final do jantar, o deputado-anfitrião subiu ao palco para cantar a música “Bijuteria”, de Bruno e Marrone.

“Eu pensei que era/Uma jóia rara/Era bijuteria”, dizia o refrão, enquanto uma dezena de pessoas se amontoava com celulares em frente ao palco.

Passaram pelo Salão Nobre do Clube do Exército, onde foi o evento, parlamentares do PP, MDB e PSL.