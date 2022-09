Jair Renan, filho 04 de Bolsonaro, atua em campanha da mãe

Mesmo sem ingressar na política, Jair Renan, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, tem atuado na campanha. Ele participa de programas da mãe, Cristina Bolsonaro (PP-DF), candidata a deputada no Distrito Federal. “Aqui quem está falando é o Renan Bolsonaro, filho do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Venho convocar todos vocês para o adesivaço na Torre de TV pró-Bolsonaro”, diz o 04 em vídeo da última sexta.

HERDEIRO 2. Jair Renan também pede votos para Coronel Charles Magalhães (PSD-DF), candidato a deputado federal. O filho do presidente reforça que a mãe e o militar reformado são os seus candidatos. Além da propaganda na TV e nas redes sociais, ele também aparece em bandeiras e santinhos da mãe

FUI. O time de Bolsonaro reduziu o material de campanha para jovens por avaliar que eles têm maior potencial de abstenção.