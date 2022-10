Jair Bolsonaro reforçou agendas no NE após alerta de políticos para potencial perda de votos

A ofensiva de Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste no 2.º turno ocorreu após um alerta de políticos da região de que o presidente poderia perder os quase 2 milhões de eleitores a mais que teve neste ano em relação ao 1.º turno de 2018.

ALERTA. Na visão deles, Lula tende a crescer no Nordeste e poderia abocanhar os “novos” votos que Bolsonaro conquistou. Por isso, a campanha do presidente o aconselhou a antecipar os pagamentos do Auxílio Brasil e enviar emissários evangélicos para conter um potencial crescimento do petista.

PRONTO, FALEI! Danilo Forte, deputado federal (União-CE)

“Muito se fala do Nordeste, se briga pelos votos dos nordestinos, mas até agora nem Lula, nem Bolsonaro apresentaram um projeto de desenvolvimento da região.”

