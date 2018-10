Jader paga R$ 165 mil do cotão para empresa de sobrinho da ex-mulher

Candidato à reeleição no Senado, Jader Barbalho (MDB) pagou R$ 165 mil do “cotão” parlamentar para uma empresa do sobrinho de sua segunda ex-mulher Márcia Cristina Zahluth Centeno.

Dados do Portal da Transparência do Senado mostram que, entre setembro de 2015 a maio de 2018, o senador pagou R$ 5 mil mensais à BPC Comunicação e Marketing Ltda.

A empresa, segundo o site do Senado, é responsável pela prestação de serviços de assessoria, monitoramento de redes sociais e site, coleta de análise de dados na internet e redes sociais, além de consulta técnica para divulgação de assuntos parlamentares e de interesse público.

O sócio-administrador da BPC é Bernard Pinheiro Centeno, sobrinho da ex-mulher de Márcia, ex-mulher de Jader. Procurado, Jader informou, por meio de assessoria de imprensa, que não está mais casado com Márcia, portanto, não teria mais relações com o ex-sobrinho.