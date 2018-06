Conselho da Petrobrás aprova Ivan Monteiro para Petrobrás

Atualizada às 17h43

O diretor financeiro da Petrobrás, Ivan Monteiro, foi indicado para assumir o comando da empresa depois de receber a garantia de que não haverá da parte do governo interferência na política de preço da petroleira. O conselho de administração da Petrobrás aceitou a indicação do governo e ele assumirá a vaga ocupada até hoje por Pedro Parente como interino.

Monteiro foi levado para a empresa pelo então presidente Aldemir Bendine e mantido no cargo por Pedro Parente, que pediu demissão nesta sexta-feira. O nome foi antecipado pela Coluna e agrada ao mercado financeiro e a empresários que atuam na Petrobrás. Com ele no comando da empresa não haverá uma mudança de 360.º no trabalho que Parente vinha desenvolvendo. “O verdadeiro homem do controle das finanças da empresa é ele”, disse um empresário.

Mais cedo, Ivan disse a interlocutores que não aceitaria a missão se fosse convidado. Teria mudado de ideia depois de receber a garantir de que não haverá interferência na política de preços da empresa. (Andreza Matais)

