Itamaraty paga aluguel de R$ 55,7 mil a cônsul-geral em São Francisco

O Itamaraty aceitou aumentar de US$ 10.349,90 para US$ 13.800 o valor da ajuda de custo dada ao cônsul-geral do Brasil em São Francisco, Pedro Henrique Lopes Borio, para despesa com aluguel. Na cotação de ontem, R$ 55.752. O consulado se ocupa, basicamente, de emitir passaporte.

O Itamaraty justificou que o valor dos aluguéis é estabelecido com base em estudos do mercado imobiliário local por firmas de consultoria.

