Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil pode gerar perda anual de R$ 107 bi, diz sindicato

Cálculos do Sindicato dos Auditores da Receita Federal (Sindifisco) indicam que subir a isenção do IR para R$ 5.000 e, na mesma proporção, reajustar as faixas superiores de tributação e as deduções autorizadas por dependente vai provocar uma perda de arrecadação anual de R$ 107 bilhões.

O Sindifisco aponta medidas para compensar a iniciativa, como a tributação de lucros e dividendos e grandes fortunas, a revogação da dedução dos juros sobre capital próprio e a fixação de alíquotas maiores para rendas altas.

