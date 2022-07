Irritado com Marcos do Val, Pacheco freia mudanças no orçamento secreto

O recuo do senador Marcos do Val (Podemos-ES) na definição sobre como será executado o orçamento secreto em 2023 nasceu no gabinete de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Irritado com a repercussão da entrevista de Do Val ao Estadão, Pacheco pressionou o senador a desistir das inovações que ele queria emplacar no ano que vem e patrocinou um movimento para retomar as regras vigentes. Do Val queria tornar o orçamento secreto impositivo em 2023. A manobra de Pacheco não agradou a Arthur Lira (PP-AL) e seus aliados, os principais interessados nas mudanças, que viam na nova execução do orçamento secreto uma forma de engessar o novo governo eleito caso Jair Bolsonaro perca a eleição.

ZAP. No grupo de WhatsApp da Câmara, Lira e aliados sentiram o golpe. “O relator da LDO (Marcos do Val) está sendo pressionado a acatar uma emenda retirando a impositividade. Proponho que, se isso acontecer, passemos todos a obstruir a LDO até resolver”, escreveu Elmar Nascimento (União-BA). “Amigos se não houver acordo o melhor é obstruir e tentar arrumar até quinta. Em respeito ao que foi acertado”, escreveu Lira.

MENOS. Pacheco também avisou aliados que Marcelo Castro (MDB-PI), relator do orçamento, terá aval para reduzir o valor dessas emendas quando a discussão começar, no 2º semestre.

SABÃO. A operação de autolimpeza da imagem, promovida por Pacheco, foi celebrada pela oposição. Não por críticas ao orçamento secreto, mas porque a briga entre ele e Lira pode atrasar a votação da PEC Kamikaze, que ajuda Bolsonaro na eleição.

PRONTO, FALEI. Felício Ramuth (PSD), vice na chapa de Tarcísio de Freitas

“A população vai diferenciar o ato isolado de alguém que fez o que fez. Não vai influenciar (na campanha de Bolsonaro e aliados)”, disse, sobre assassinato de petista.