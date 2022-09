Irmãos de Ciro Gomes seguem divididos em eleição no Ceará

Coluna do Estadão

No mais recente episódio do racha da família Gomes na eleição do Ceará, Ivo Gomes, prefeito de Sobral e irmão mais novo de Ciro Gomes (PDT), não poupou Roberto Cláudio (PDT), candidato de Ciro.

VERVE. Ao defender a governadora Izolda Cela nas redes, Ivo bateu duro em Roberto Cláudio, sem nomeá-lo. “À repulsiva moda Bolsonaro, inventam mentiras e passam a repeti-las na tentativa inútil de as transformarem em verdades e com isso enganarem as pessoas. Não passarão.”

CLICK. Cid Gomes, senador licenciado (PDT-CE)

Adesivou carros e pediu votos para o candidato do PT ao Senado, Camilo Santana. O PT e o PDT de Ciro Gomes romperam na eleição estadual do Ceará.