Irmão de Michelle reduz patrimônio declarado ao TSE de R$ 425 mil para R$ 5.500

Candidato a deputado distrital, Eduardo Torres (PL), irmão da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, reduziu a declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de R$ 425 mil para R$ 5.500. A alteração ocorreu após a Coluna do Estadão revelar, em agosto, o aumento do patrimônio do cunhado de Jair Bolsonaro, que em 2018 alegou não possuir bens em seu nome.

Agora, Eduardo alterou o valor de um imóvel avaliado inicialmente por ele em R$ 400 mil e trocou pelo valor que seus pais teriam pago na compra, em 1994, de R$ 3 mil.

No detalhamento de bens, ele considerou apenas 50% dessa quantia (R$ 1.500), acrescentando que metade do imóvel é de um outro irmão. A casa fica em Ceilândia, no Distrito Federal.

Já uma moto declarada inicialmente por Torres no valor de R$ 25 mil também teve a quantia reduzida para R$ 4 mil. Torres considerou apenas a entrada e as parcelas pagas até o momento, e não o preço total do bem. Procurado, ele não se manifestou.