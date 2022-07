Instituto de Direitos Humanos do Mercosul quer ser observador de eleições no Brasil

Diretor do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, Remo Carlotto esteve em Brasília na semana passada, onde acertou com Edson Fachin, do TSE, a participação do órgão como observador nas eleições brasileiras. O argentino está preocupado em acompanhar o pleito em cidades onde há risco de conflitos.

“Quanto mais acompanhamento da comunidade internacional, e a da mais próxima, do Mercosul, melhor será para a democracia”, diz Carlotto.