Iniciativa de bloquear grupos antes da eleição partiu de WhatsApp

Partiu do WhatsApp decisão de deixar para depois da eleição mudanças nos grupos do aplicativo no Brasil. Essa foi a informação que a empresa deu a Edson Fachin, presidente do TSE, em reunião em março. Bolsonaro disse ontem que se tratava de um acordo e que não seria cumprido.

Na última quinta-feira, 14, o Whatsapp anunciou um novo pacote de ferramentas. Uma delas é a aba “comunidades”, por meio da qual o usuário poderá enviar mensagens a um número maior de pessoas, como já permite o Telegram. Em alguns países, a mudança já estará disponível nas próximas semanas. No entanto, o Brasil ficou de fora devido ao compromisso firmado anteriormente.