Inflação pode anular efeito eleitoral do Auxílio Brasil, avaliam parlamentares da base

Apesar de o núcleo mais restrito do governo e os fãs de Jair Bolsonaro vislumbrarem a recuperação dele nas pesquisas, o desempenho eleitoral do presidente ainda é motivo de desconfiança entre parlamentares da base governista de centro-direita. Reunidos recentemente em Brasília, alguns expoentes desse grupo avaliaram que Bolsonaro terá dificuldades a partir de março, data considerada crucial para se ter uma ideia das projeções sobre o resultado das urnas no segundo semestre. Para eles, a transferência direta de R$ 400 não produzirá o mesmo efeito do Bolsa Família na era Lula: o brasileiro está ganhando em real e gastando em dólar, gosta de dizer um político bem experiente desse grupo.

TCHAU. Se essa previsão se confirmar, Bolsonaro deverá enfrentar uma debandada de apoiadores, especialmente nas Regiões Norte e Nordeste, onde a transferência direta de renda será a principal arma eleitoral do presidente.

2022 É LOGO ALI. Parlamentares cresceram o olho para um almoço agendado pela Frente do Empreendedorismo com os ministros Tarcísio de Freitas e Rogério Marinho em Brasília. Mais de 50 deputados e senadores já confirmaram presença no evento que ocorre só na terça, 14, com o cara “das obras” e o “das emendas”.

MÉTODO. As reuniões têm sido a principal aposta da frente para mobilizar o meio político em prol de temas ligados ao empreendedorismo e à desburocratização e, como um “think tank”, gerar dados para embasar projetos e discussões nas comissões legislativas.

É ASSIM. “O objetivo da frente é reunir vozes para melhorar o ambiente de negócios no País e fazer esse debate com o governo. A frente nasceu para reunir o Brasil real e o Brasil que legisla”, disse o deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), presidente da frente.

NA MIRA. Depois da aprovação da desoneração da folha, o próximo foco da frente é aprovar, na Comissão de Finanças, o relatório de Marco Bertaiolli para ampliar o limite de receita para microempreendedores individuais (MEI), passando de R$ 81 mil para R$ 138,6 mil, e para microempresas, de R$ 360 mil para R$ 415 mil.

CLICK. Marcel van Hattem, deputado federal (Novo-RS)

Na Fecomércio, deputado (ao centro) disse que a Frente de Livre Comércio deve combater a ascensão de discursos populistas no País e no mundo.

GOTA… O diretor metropolitano da Sabesp, Ricardo Borsati, foi escalado para prestar esclarecimentos sobre suposta falta de isonomia em medidas para reduzir uso de água em São Paulo; moradores da periferia da capital têm cobrado explicações sobre os cortes noturnos do fornecimento de água, que passaram a acontecer mais cedo desde outubro do ano passado, às 20h.

…D’ÁGUA. “Moro da Vila Missionária e há anos moradores do meu bairro e eu vivemos com o corte. Esse procedimento está restrito aos bairros periféricos, de maior densidade populacional, e não aos bairros com maior renda”, diz a deputada Tabata Amaral (PSB-SP), autora de ofício enviado a Sabesp cobrando explicações sobre critérios para medidas de racionamento. A empresa prometeu levar esclarecimentos à deputada.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Tabata Amaral, deputada federal (PSB-SP)

NOVA CASA? O vice-presidente do Congresso, Marcelo Ramos (PL), está cada dia mais próximo do PSD de Gilberto Kassab. O principal incentivador dessa migração é o senador Omar Aziz (PSD-AM). “Ele tem uma boa relação com o partido, é um bom quadro e já recebeu o convite”, disse. Aziz e Ramos tiveram um almoço na quarta, 8, em Brasília e trataram sobre o assunto.

EXPLICA AÍ. A Comissão de Educação do Senado aprovou o convite para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, entre outras pessoas, para questionar as autoridades sobre a nomeação do funcionário aposentado do Banco do Brasil, Ricardo Borda D’Água de Almeida Braga, como diretor-geral do Arquivo Nacional, no dia 19 de novembro.

EXPLICA AÍ 2. Braga também deverá ser ouvido. O pedido foi feito pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN). Ele alega no pedido que Braga é ex-chefe de segurança do BB, ex-subsecretário de Segurança Pública do Distrito Federal, atirador esportivo e agraciado como “colaborador emérito” do Exército, tido como um estranho no setor.

CORREÇÃO. O senador Jader Barbalho (PA), e não seu filho (o governador paraense Helder Barbalho), como citado na Coluna de terça, 7, nega estar trabalhando por uma aliança de seu MDB com Lula (PT).

PRONTO, FALEI! Roberto Freire, presidente do Cidadania

“Passaporte da vacina é adotado no mundo todo. Bolsonaro e Queiroga agem contra o Brasil e os brasileiros para fidelizar 10% de eleitores. Os outros 90%…”