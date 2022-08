Indicação do União Brasil para a vice de Rodrigo Garcia gera crise no partido

Ao indicar Geninho Zuliani para a vice de Rodrigo Garcia (PSDB), o União Brasil abriu um racha dentro do próprio partido. Na política desde 1998, o deputado Eli Corrêa Filho alega que Zuliani é parlamentar de primeiro mandato e pleiteia a vaga – ele chegou a procurar Milton Leite e Rodrigo Garcia para reclamar. Zuliani, porém, tem como ativo a proximidade com Garcia. Eles trabalharam juntos no governo paulista e também militaram juntos no DEM. Tanto no União quanto no MDB, que concorre pela vice, a indicação de Zuliani foi vista como uma ação patrocinada pelo governador, com o objetivo de ter um nome que lhe permita manter o controle de São Paulo mesmo que, em 2026, deixe o cargo por outra candidatura.

DESAGRADO. Pelos laços com Garcia, Zuliani é tratado como favorito nessa disputa, mas o MDB já avisou que não aceita o arranjo e reivindica a vice. Outros aliados, fora das três siglas, se queixam do perfil de Zuliani, que assim como Garcia é do interior, o que não ajuda a conquistar votos na capital.

PRONTO, FALEI! José Luiz Penna, presidente do PV

“O carbendazim é cancerígeno e já é proibido na Europa, que pode retaliar o agronegócio brasileiro”, disse, sobre pressão de ruralistas para liberar o uso do agrotóxico.

CLICK. Josué Gomes, presidente da Fiesp

Reuniu-se com líderes das centrais sindicais. Os sindicalistas se comprometeram a endossar manifesto pela democracia organizado pelos empresários.