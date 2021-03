Incerteza e esperança em torno da Sputnik V

Apesar das altas expectativas de Estados e municípios com a Sputnik V (até pela falta de outras vacinas acessíveis em termos de doses disponíveis e valores), secretários de Saúde veem com cautela os trâmites em torno da liberação do imunizante no Brasil. A vacina russa conta com lobby de nomes importantes do mundo político. Mas, desde meados de fevereiro, nem a União Química, representante brasileira, e nem autoridades russas enviaram novos documentos para a Anvisa avançar com o pedido de uso emergencial ou de estudos de fase 3.

Em que pé… Na comunidade científica e entre técnicos da agência, há algumas questões sem resposta ainda, como: quando começa e qual será a escala de produção das doses no Brasil?

…que está? As fábricas da União Química, aliás, ainda não são certificadas pela Anvisa para nenhuma etapa da produção da vacina.

Caminho… Com a lei sancionada nesta semana pelo governo, Estados e municípios ficam autorizados a importar vacinas, mediante autorização excepcional e temporária da Anvisa.

…mais fácil. O texto diz que a agência pode ainda requisitar mais informações e, claro, negar a autorização. Mas quem está envolvido nas discussões aposta que a Anvisa será cada vez mais pressionada a liberar.

Que fase. Esse é um retrato do Brasil sem vacinas e com mais de 2 mil mortos por dia. Os gestores se viram como podem.

Muda? Um palaciano levanta questão sobre a tentativa de parlamentares de tirar Eduardo Pazuello: o ministro da Saúde é ele ou é o presidente? Se continuar no embalo do “manda quem pode”, nada vai mudar na gestão da pandemia.

Não tá… Flávio Dino (PCdoB-MA) tem uma visão singular sobre a refrega entre Bolsonaro e os governadores. Segundo ele, como o presidente “não governa”, tem sempre de responsabilizar alguém pelos problema do País: a China, o comunismo, o novo coronavírus.

… com ele. “É como aquele jogador de futebol que erra o pênalti e culpa o gramado, a bola, tudo menos ele próprio”, afirma Dino.

SINAIS PARTICULARES.

Jair Bolsonaro, presidente da República

Lista de… Os conselhos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia de São Paulo listaram suas principais demandas para atender ao pedido feito pelo secretário estadual da Saúde Jean Gorinchteyn de auxílio voluntário desses profissionais:

…pedidos. 1) O trabalho precisa ser remunerado; 2) todos os profissionais devem estar imunizados; 3) devem ter qualificação técnica para atuar em UTIs; 4) é necessária infraestrutura adequada. O Estado está no limite quanto aos recursos humanos e se reuniu nesta semana com os conselhos.

CLICK. O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) se reuniu com o embaixador do Japão em Brasília, Akira Yamada. Conversaram sobre o país asiático e sobre mangás.

Soou… Não causou boa impressão no meio jurídico “o conjunto da obra” do recurso jurídico da PGR, sob comando de Augusto Aras, contra a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações de Lula.

…o gongo. Na visão do advogado criminalista Renato Stanziola Vieira, “a decisão de Fachin foi proferida em um habeas corpus e nessa ação, via de regra, o Ministério Público não é parte, e portanto não pode pleitear, nem pode recorrer.” O papel do MP seria apenas “opinativo”, completou.

PRONTO, FALEI!

Janaína Paschoal, deputada estadual (PSL-SP): “Peço, encarecidamente, que procurem não sair, que usem as máscaras, que não aglomerem porque o negócio está lascado!”, sobre o enfrentamento à covid-19

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA. COLABOROU MATEUS VARGAS.

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao