Imóvel rural de Lula está em nome de ‘desconhecido’

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anexou ao processo de partilha de bens dele e de dona Marisa certificado de cadastro de imóvel rural vizinho ao sítio Los Fubangos, no ABC paulista, como sendo do petista, mas que está em nome de outra pessoa.

Advogados de Lula dizem que não sabem explicar por que a propriedade está registrada como sendo de Henrique Cuzziol, conforme a própria defesa informou à Justiça em outubro, nem quem ele é.

As informações foram prestadas no processo de partilha de bens da dona Marisa Letícia. O inventário corre na 1.ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Bernardo do Campo.

