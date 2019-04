Imagens não revelam autor de fraude no Senado

Transcorridos dois meses e meio, o mistério sobre os 82 votos para a presidência do Senado ainda não está perto do fim. Em reunião na semana passada, o corregedor da Casa, Roberto Rocha (PSDB-MA), foi pressionado pelos colegas a apontar um responsável pelo voto a mais na urna, como forma de responder à opinião pública e evitar agravar o desgaste do Senado. Mas, pelas imagens analisadas até o momento, não é possível identificar com clareza o autor. “Se não tiver 100% de certeza, não vou apontar o dedo para ninguém”, afirma Rocha.

Tribunal. Caso a apuração do episódio chegue a um nome, ele será levado ao Conselho de Ética. Se o autor da infração for um senador, o parlamentar está sujeito até à cassação.

Contra o relógio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pediu ao corregedor para acelerar a apuração. Rocha reuniu a equipe da Polícia Legislativa para avaliar se ainda há linhas de investigação.

Em campanha. Tentando pegar carona na onda dos cabeças pretas do PSDB, Arthur Virgílio Bisneto participou no sábado de um encontro de Formação Política do PSDB. O interesse de Bisneto é claro: se lançar candidato ao governo do Amazonas em 2022.

Mais de mil. Em meio à controvérsia com o bispo Edir Macedo, o Itamaraty informou que concede em torno de 1,2 mil passaportes diplomáticos por ano. Em 2017, foram 1.312 documentos, número que caiu para 1.267 em 2018.

Penduricalho. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) deve analisar nesta terça-feira um aumento de R$ 1.068 para R$ 1.561,80 no auxílio-alimentação de juízes do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE).

Idas e vindas. O corregedor nacional de Justiça, Humberto Martins, abriu caminho para o reajuste, mas depois suspendeu o pagamento concedido para driblar as perdas com as regras do auxílio-moradia.

Dúvida. Há grande apreensão no PSDB sobre como será o comportamento do PSL na Assembleia em relação ao governo João Doria. A aposta é de que será uma oposição branda.

Global. Especialistas do FBI e da Polícia Federal e dirigentes do Facebook, Google, Twitter e WhatsApp vão participar do seminário internacional “Fake News e Eleições”, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai promover nos dias 16 e 17 de maio, em Brasília.

Tô de olho. O objetivo do evento é discutir propostas de combate à disseminação de notícias falsas, tendo em vista as eleições municipais do ano que vem. O conselho do TSE sobre o tema ainda não se reuniu depois do pleito do ano passado, que teve muitas polêmicas.

CLICK. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, utilizou o Twitter para postar vídeo de super-heróis com a mensagem “Jesus, meu herói”.

Laços de família. Réu confesso, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, preso pela Lava Jato, vai ser avô pela segunda vez. O ex-deputado Marco Antônio Cabral espera a chegada de Catarina.

Recordar é viver. No ano passado, Cabral pegou no colo seu primeiro neto, Marco Antônio, também filho do ex-parlamentar, após uma audiência na sede da Justiça Federal no Rio de Janeiro. O ex-governador tem procurado colaborar com a Justiça.

PRONTO, FALEI!

Eduardo Cury, deputado federal (PSDB-SP): “Gastamos com nossa injusta Previdência 20 vezes mais do que em educação básica. Não haverá país do futuro sem reformá-la.”

