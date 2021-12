Huck reúne lideranças e tenta evitar desmobilização de seu grupo político

Um grupo de cerca de 50 lideranças políticas, empresariais e do terceiro setor se reuniu em torno do apresentador Luciano Huck (sem partido) em um hotel no Rio de Janeiro na última quarta-feira, 8, para debater sobre temas que vinham sendo colocados na base de um eventual projeto presidencial de Huck – como economia verde, educação e combate às desigualdades.

A leitura de aliados de Huck é que o “Encontro do Rio”, como foi chamado, teve o objetivo de evitar a desmobilização de seu entorno e de sinalizar que, apesar da decisão de continuar na TV Globo, o apresentador segue disposto a construir um projeto de País. Depois de experimentar da água da política, dificilmente o apresentador vai se afastar desse jogo, disse um interlocutor.

Entre os presentes estavam “conselheiros” de primeira hora do apresentador, como Armínio Fraga (ex-Banco Central), Paulo Hartung (ex-governador do Espírito Santo), Eduardo Mufarej (RenovaBR), Preto Zezé (Cufa) e Roberto Freire (Cidadania).

Além deles, diversos nomes da política e do empresariado constavam na programação como debatedores em três painéis:

“Conjuntura e contexto de 2022 – Futuro dos partidos, emergências do populismo e instituições democráticas”, com mediação de Hartung. Debatedores: Mufarej, ACM Neto (DEM), Gilberto Kassab (PSD), Flávio Dino (PSB), Luís Roberto Barroso (ministro do STF) e Rodrigo Maia (secretário de projetos de SP).

“Desafios e oportunidades pós pandemia – Educação, tecnologia e proteção social”, com mediação de Daniel Goldberg (Farallon Investimentos). Debatedores: Claudia Viegas (LCA) , Preto Zezé (Cufa), Priscila Cruz (Todos pela Educação), Ricardo Henriques (Instituto Unibanco) e Ronaldo Lemos (Advogado).

“Brasil: potência verde”, com mediação de Ilona Szabó (Instituto Igarapé). Debatedores: Armínio Fraga, Marcello Brito (presidente da Abag), Roberto Waak (presidente do conselho do Instituto Arapyaú) e Tasso Azevedo (Observatório do Clima).

Um folder com a programação do evento trazia a seguinte mensagem: “Diante dos grandes desafios colocados hoje para o Brasil, esse encontro pretende proporcionar um espaço de discussão com pessoas potentes, diferentes, diversas e comprometidas com o país, independente de matizes partidárias. Queremos identificar juntos uma pauta de compromissos fundamentais para o nosso futuro, nos quais cada um dos presentes se sinta representado e concorde em não abrir mão. Acreditamos que o que nos une é a crença em um país mais justo e menos desigual, com uma democracia robusta e inclusiva. Esse Brasil da conversa, das pontes, da esperança e das capacidades, existe – e uma parte estará conosco aqui hoje”. /COLABOROU CAMILA TURTELLI