Hora de aprender lições que chegam do exterior

O desenrolar da tragédia brasileira mostra que nem o governo nem uma grande quantidade de brasileiros aprendeu muito com o sacrifício de nossos 400 mil compatriotas: o mundo nos avisa sobre uma terceira onda da pandemia da covid-19, porém, a vida segue à espera de um milagre capaz de evitá-la. “Não é uma questão de se haverá, mas quando haverá a próxima onda”, disse à Coluna o governador Renato Casagrande (PSB-ES). Outra “lição” do “mundo exterior”: um governante instruído e informado pode fazer a diferença, nos ensina Joe Biden.

Mais lição. Para salvar vidas, também vale mudar de posição e virar as costas para o negacionismo, como nos ensina Boris Johnson.

Já era? “Uma parcela grande da população parece não se importar. Continua aglomerando, não usa máscaras. Considero essa uma batalha perdida. A única coisa que pode impedir ou diminuir a potência (da onda) é a vacina, que estamos com dificuldade neste semestre”, diz Casagrande.

Amém. Para o segundo semestre, porém, o governador tem boas expectativas: acredita na meta de 70% da população vacinada até o final do ano. E deposita esperanças na Butanvac, a vacina brasileira.

A ciência salva. O Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos do Espírito Santo estima que entre 875 e 1.133 pessoas tiveram a vida poupada, desde o final de março até a metade deste mês, graças às medidas restritivas adotadas no Estado.

Oiê. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid-19, quer convocar Airton Cascavel para depor. Homem forte de Eduardo Pazuello na Saúde, ele vinha passando batido do radar da comissão.

Sem agenda? Mesmo já tendo sido reconhecido como um erro sem precedentes na articulação política do governo deixar a CPI correr solta, o Planalto não mudou de postura. Até ontem, não havia ocorrido uma única reunião com os (poucos) governistas do colegiado. Nem sequer com os assessores da turma.

Calma. A leitura, entre parlamentares e palacianos, é de que a nova ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, ainda não acertou o passo da articulação política e do cargo.

Fatura. Por ora, o boleto da desarticulação ainda mantém o nome de Luiz Eduardo Ramos, hoje na Casa Civil, junto com o de sua sucessora, Flávia.

CLICK. Luciano Huck fez vídeo sobre Gil do Vigor (foto), do reality BBB, para discutir educação e mobilidade social. Resultado: 7,8 milhões de visualizações em dois dias.

Condição. O grupo de Bruno Covas no PSDB só aceita apoiar o atual vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, para disputar o Bandeirantes em 2022 se puder indicar o vice.

Fernanda Melchionna, deputada federal (PSOL-RS)

Aplausos. A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), bibliotecária de formação, conseguiu as assinaturas necessárias (103, no mínimo) para fazer tramitar uma emenda que proíbe um novo tributo, proposto pelo governo federal, de incidir sobre livros.

2022. Nesta sexta-feira, 30, às 19 horas, Antonio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, reúne Ciro Gomes, Luiz Henrique Mandetta, Alexandre Kalil e Marcio França (PSB) em live sobre a conjuntura política.

Felipe Salto, diretor-executivo do IFI: “Além do absurdo e da insensibilidade, interdita o debate saudável e necessário”, sobre Paulo Guedes dizer que o Fies pagou universidade para “filho de porteiro”.

