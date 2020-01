Homicídios mantêm tendência de queda

Em mais um passo para transformar o combate à violência na principal bandeira da gestão Sérgio Moro, o Ministério da Justiça passa a divulgar a partir de hoje os dados de homicídios dolosos de mais de 5.000 municípios, no portal do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp), com acesso liberado aos usuários da internet. O governo registrou nova queda nos índices de criminalidade no País. Segundo a Pasta, de janeiro a setembro de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018, houve uma redução de 21,4% no número de homicídios.

Baixa. A tendência de queda nos homicídios segue a de meses anteriores a setembro e ocorre nos demais crimes, como estupro (6,4%), furto de veículo (12,2%) e latrocínio (22,2%), afirma o Ministério da Justiça.

Como era. As informações sobre criminalidade só podiam ser consultadas nas Secretarias de Segurança Pública de cada Estado, de forma dispersa.

CSI. Grupo de trabalho criado pela Embratur no ano passado para investigar o motivo das passagens aéreas não terem ficado mais baratas concluiu que é preciso reduzir impostos e tributações do setor. O estudo vai ser apresentado para Jair Bolsonaro hoje.

Duty free. O grupo defende também retirada dos tributos na compra de querosene de aviação, revisão da política de tarifas para o setor, redução de impostos sobre a folha de pagamento e o fim da contribuição ao fundo aeroviário.

Valeu… Empresas de concentrados de refrigerantes da Zona Franca de Manaus receberam de forma positiva a sinalização de Jair Bolsonaro de que aumentará para 8% o benefício fiscal em Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) concedido ao setor.

…mas. Apesar do entusiasmo, representantes do setor avaliam que a fala do presidente não foi tão clara sobre a manutenção do crédito no longo prazo. Se ele for reduzido, como sugeriu Bolsonaro, empresas podem deixar a região.

CLICK. Em Salvador para a Lavagem do Bonfim, Vinícius Poit (ao centro), do Novo-SP, parafraseou: “quem tem fé, vai a pé” para “quem tem fé, vai sem fundo eleitoral”.

Avaliação de risco. O DEM faz pesquisas para avaliar se vale mesmo a pena lançar Eduardo Paes candidato a prefeito do Rio. Sabe-se que ele tem uma largada boa, resta saber se consegue manter esse patamar ou se vai repetir 2018, quando desidratou rapidamente, dando espaço para Wilson Witzel decolar.

Na… Após um 2019 um tanto afastado do interior paulista, João Doria iniciou este ano em “estilo municipalista”. Depois de percorrer quatro cidades ontem, o governador assinou, em Araçatuba, o repasse de R$ 24,7 milhões por meio do Fundo Estadual da Assistência Social para 193 municípios.

…estrada. Cerca de 170 prefeitos participaram do evento com Doria. Os mais sortudos tiveram obras liberadas em estradas vicinais, sinônimo de voto em ano de eleição. O PSDB quer manter a hegemonia no Estado e pediu uma presença mais constante do governador nas principais regiões.

Cuma? A busca mais feita ao Google ontem no Brasil foi: “O que é a OCDE?”. Os EUA oficializaram apoio ao Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

SINAIS PARTICULARES.

Marcelo Ramos, deputado federal (PL-AM)

Aluno aplicado. Marcelo Ramos (PL-AM) terminou o primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados sem nenhuma falta. “Meu planejamento estratégico impõe não faltar nos quatro anos. Não há justificativa para outros compromissos nos horários das sessões em plenário” diz ele.

PRONTO, FALEI!

Fernando Mendes, presidente da Ajufe: “As questões de fundo (sobre juiz de garantias) ainda precisarão ser definidas pelo STF neste primeiro semestre para ver se serão mantidas pelo plenário.”

COM MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

