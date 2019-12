Homem do Sul-Sudeste é quem mais apoiou o Aliança Pelo Brasil no 1º dia

Sem uma definição sobre a possibilidade do uso de assinaturas eletrônicas para a criação de um novo partido, o Aliança Pelo Brasil começou nesta sexta-feira, 20, a reunir seus “aliados”. No site, foram disponibilizadas fichas de apoiamento para bolsonaristas se cadastrarem e levarem aos cartórios. Resultado: um fiel retrato do eleitor bolsonarista. No primeiro balanço, até às 19h desta sexta, 64% dos 71,3 mil inscritos no novo partido do presidente Jair Bolsonaro eram da região Sul-Sudeste (sendo 33,4 mil só de SP, MG e RJ). Além disso, há uma predominância masculina: 74%.

Os “aliados” ainda têm que passar nos cartórios para autenticar sua assinatura para a criação do novo partido – o TSE exige quase 500 mil apoiadores.

Além disso, o prazo final de filiação, para participar da disputa no ano que vem, é março.

Mesmo com a sinalização negativa do Ibope, que mostrou queda na aprovação do governo, seus aliados estão otimistas. Foram registrados apoiadores nos 26 Estados e no Distrito Federal.

Confira o primeiro balanço de “aliados” por Estado, ao qual a Coluna teve acesso: