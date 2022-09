Coluna do Estadão

A mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Heloísa Bolsonaro, cobrou de figuras públicas que, segundo ela, apoiam Jair Bolsonaro declarem voto no atual presidente. “Metade de mim fica revoltada com influenciadores que são pró-Bolsonaro, mas não se manifestam”, queixou-se nas redes sociais.