Hélder Barbalho avisa Tebet por que não foi ao encontro de Lula

No dia em que o MDB em peso foi se encontrar com Lula em São Paulo, o governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB-PA), ligou para um coordenador da campanha de Simone Tebet (MDB) e disse que não foi porque “não está tão fechado assim com Lula”. Hélder lidera aliança com mais de uma dezena de partidos, inclusive com os que apoiam Bolsonaro.

PRÉ-ELEIÇÃO. A maioria dos prefeitos e vices do MDB no RS votou a favor do apoio ao PSDB de Eduardo Leite no Estado. Foram 52 votos a 10. Até a semana passada, emedebistas resistiam ao acordo, o que poderia inviabilizar a aliança nacional.