Hartung falta a evento com Temer

No dia em que amigos do presidente Michel Temer foram presos, o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), não compareceu à cerimônia de inauguração do novo aeroporto de Vitória. A presença do governador ao lado de Temer, seu colega de partido, estava confirmada. Nas últimas semanas, ele espalhou outdoors pela cidade divulgando a abertura do novo aeroporto, mesmo a obra contando apenas com verbas federais.

O governo do Estado ainda não justificou a ausência de Hartung, que também é filiado ao MDB.

LEIA A NOTA DO GOVERNADOR A RESPEITO:

“O País amanheceu mais uma vez sobressaltado com fatos políticos preocupantes. Apoio a investigação dessas denúncias com profundidade e, como democrata que sou, também defendo o amplo direito de defesa de todos os citados. Mas ressalto que os episódios políticos sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o País e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres”. (Isadora Peron)