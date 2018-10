Haddad viaja em mesmo jato que Odebrecht bancou para Lula

O jato usado pelo candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, para visitar Lula na prisão em Curitiba na última segunda-feira, 1, já serviu ao ex-presidente em outras ocasiões. A Polícia Federal identificou deslocamentos de Lula na aeronave entre 2011 e 2015 bancados pela Odebrecht.

O Gulfstream G200 PR-WTR foi comprado no fim do ano passado pela empresa Icon P Táxi Aéreo, que hoje o aluga para a campanha do petista. No total, Haddad já utilizou R$ 471 mil de seu fundo eleitoral com várias empresas de táxi aéreo. Somente para a Icon P foram pagos R$ 45 mil. Procurada, a campanha disse: “Sem comentários”.

No debate promovido pelo SBT, dia 26, Haddad foi questionado sobre as visitas ao petista na prisão. Negou tratar com ele da campanha. “Eu sou com muita honra advogado do presidente Lula e vou às segundas porque ele está injustamente preso.” Desde que foi registrado como cabeça da chapa, o petista já esteve com Lula na superintendência da PF em Curitiba quatro vezes.

No Paraná, o jato já estacionou no hangar do empresário Joel Malucelli, dono do grupo J. Malucelli, suplente no Senado do presidenciável Alvaro Dias (Podemos). O empresário e Lula são amigos. (Juliana Braga)

Veja imagem do jatinho no mesmo modelo usado por Haddad e Lula: