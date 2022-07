Haddad vai usar tempo até convenção para negociar vice

Apesar da pressão para a definição do vice, Fernando Haddad deve utilizar ao máximo o tempo disponível até a convenção do PT, prevista para o dia 21, para tomar a decisão. Marina Silva ainda está entre os alvos preferenciais da campanha.

CLICK. Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo de São Paulo

Reuniu-se com representantes das centrais sindicais, como Ricardo Patah, da UGT, Sergio Nobre, da CUT, e João Carlos Gonçalves, da Força Sindical.

