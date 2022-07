Haddad terá seis agendas com França no próximo mês

Em reunião de Fernando Haddad (PT) com membros do PSB na última semana, ficou decidido que até 15 de agosto o petista terá seis agendas com Márcio França (PSB), seu pré-candidato ao Senado – duas delas em São Paulo e quatro no interior. As datas ainda não foram definidas.

TIME. A chapa quer viabilizar a participação de Geraldo Alckmin na campanha de Haddad na maior parte dos compromissos, mas depende de conciliação com a campanha de Lula.

