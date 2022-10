Haddad perde posições na disputa por ministérios em eventual governo Lula

Na corrida sobre quem mais se aproxima de um eventual Ministério da Fazenda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o petista vença a eleição, Fernando Haddad (PT) voltou algumas casas. Caso perca em São Paulo, Haddad é visto por colegas dentro do PT como um dos favoritos à vaga, ou então para a Casa Civil de um eventual governo Lula. Mas o desempenho dele no 1º turno em São Paulo fez com que o presidenciável o reconsiderasse na concorrência. Segundo um interlocutor do ex-presidente, Aloizio Mercadante não está na lista de candidatos. Lula tem reavaliado a ideia de indicar um político ao posto. Nas últimas semanas, Lula se aproximou do grupo de economistas responsáveis pela elaboração do Real e tem trocado ideias especialmente com André Lara Resende.

ESTREITO. Um dos motivos que levaram à baixa de Haddad é a dificuldade dele em atrair segmentos diferentes dos que já o apoiam, como intelectuais e universitários. Atribui-se a este fator parte da explicação para o resultado aquém do esperado de Lula em São Paulo.

META. O ex-governador do Piauí Wellington Dias joga panos quentes e nega perda de prestígio do ex-prefeito. “Todos reconhecemos que ele foi bem. O plano A e B é Haddad ser governador!”, diz.

SOBE. Nessa reconfiguração de forças na campanha petista no 2º turno, o ex-governador da Bahia Rui Costa, que deixou a disputa ao Senado e pode eleger o sucessor, vem ganhando crédito. Os petistas desejam ainda ver Simone Tebet (MDB) na Agricultura e há quem defenda que, com ela, ganhe corpo a ideia de entregar um terço das pastas a mulheres.