Haddad e Alckmin ajudaram a aproximar Lula e Marina

Além do candidato ao governo de SP Fernando Haddad (PT), com quem Marina Silva (Rede-SP) manteve boa relação após deixar o governo de Lula, em 2008, o vice na chapa do PT, Geraldo Alckmin (PSB), ajudou a articular o encontro que selou a união entre o presidenciável e a ex-ministra do Meio Ambiente. O prestígio dela com eleitores da classe média, formadores de opinião e evangélicos, segmento em que Jair Bolsonaro (PL) lidera, foi o principal argumento utilizado para convencer o petista. Em conversas reservadas, aliados de Lula chegaram a sugerir que Marina o acompanhasse em agendas com religiosos fora de São Paulo. No entanto, ela não aceitou abrir mão de compromissos da sua campanha a deputada federal no Estado.

PAUTA. Esta foi a primeira vez que Lula e Marina conversaram sobre política desde o rompimento. Eles haviam se falado apenas em datas excepcionais, como nas mortes de Marisa Letícia e do pai de Marina.

MELHOR NÃO. Um dos coordenadores da campanha de Lula, Rui Falcão evitou participar do ato que selou a trégua entre o petista e Marina, nesta segunda. Ele não entrou na sala onde os dois davam entrevista e deixou o comitê antes de terminar. Falcão coordenou a campanha de Dilma Rousseff em 2014, quando Marina acusou o PT de tentar destruí-la.

LUPA. Embora Lula tenha prometido incluir 26 sugestões de Marina em seu programa, Aloizio Mercadante diz que os pontos passarão por análise da comissão responsável pelo plano. A criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática é vista com ressalvas por criar uma estrutura suprapartidária.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Marina Silva (Rede-SP), candidata a deputada federal

PRONTO, FALEI! Rodrigo Pacheco, presidente do Senado (PSD-MG)

“O Estado precisa ser mais presente na vida das pessoas naquilo que é básico, que é corrigir distorções sociais”, disse, sobre diarista humilhada por bolsonarista por comida.

CLICK. Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de SP

Ao lado de Gilberto Kassab, presidente do PSD, foi à missa na Basílica de Aparecida, onde foi recebido pelo arcebispo dom Orlando nesta segunda.