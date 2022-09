Haddad chama de exagerada decisão de Moraes contra empresários que discutiram golpe no WhatsApp

Candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad disse considerar “exagerada” a operação da Polícia Federal contra os oito empresários que trocaram mensagens golpistas em um grupo de WhatsApp. A ação foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

O petista opinou sobre o assunto nesta quinta-feira (1º), durante sabatina na Associação Comercial de São Paulo, provocado pelo dono da rede varejista Riachuelo, Flavio Rocha.

“Chegamos num clima de tensão preocupante. Nós estamos perdendo a confiança de que esse país é livre, de que esse país é democrático, de que ninguém vai usurpar poder. E quando você vai perdendo a confiança, começa a tomar atitudes exageradas, preventivamente ou não”, afirmou Haddad.

“Não tenho os elementos para saber com base em quê a decisão foi tomada, mas nós estamos num ambiente tenso que você não confia mais. Quem tá patrocinando fake news, quem tá financiando disparo em massa contra as instituições? Quem tá financiando aglomerar gente no semestre de setembro não é pra comemorar a independência”, acrescentou.

Flávio Rocha apoiou a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e, segundo disse à Coluna, fazia parte do grupo de WhatsApp onde se discutiu um golpe de Estado em caso de vitória de Lula. Após o episódio tornar-se público, ele saiu do grupo. “Tinha uns 250. Quando eu saí já tinham só 30.”

Nesta eleição, o empresário diz que não pretende se posicionar politicamente – tanto é assim que foi ao evento com Haddad.

“Eu dizia que os empresários tinham que sair da moita. Hoje eu já digo o contrário, para ficar na moita mesmo. É um momento difícil para a liberdade de expressão”, disse.