Guedes grava propaganda para Bia Kicis, candidata a deputada

Coluna do Estadão

Paulo Guedes ainda não gravou uma mensagem de apoio para Sérgio Moro (União-PR), mas topou participar do programa que a deputada Bia Kicis (PL-DF) leva ao ar neste fim de semana. No filme, ele conta que foi a parlamentar que o apresentou a Bolsonaro, em 2018. Depois disso, eles passaram a conversar sobre economia, o que desembocaria em um apoio. “Deu match!”, brinca Kicis no vídeo.

FÉ. Embora tenha tomado uma negativa de Guedes, Moro ainda pode receber uma contribuição do ministro, porém discreta, até o fim da campanha.

Coluna do Estadão: Violência política chega às igrejas e coloca em alerta lideranças petistas