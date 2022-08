Guedes associa Auxílio Brasil de R$ 600 em caráter permanente à reforma tributária

O ministro Paulo Guedes (Economia) tem dito que pensa em vincular o pagamento permanente de R$ 600 do Auxílio Brasil a uma reforma tributária, que preveria também a correção da tabela do Imposto de Renda. O intuito de Guedes é evitar as especulações de que o governo pode furar o teto de gastos mais uma vez para viabilizar o aumento do programa social, embora reservadamente o ministro já admita essa possibilidade.

