Grupo de ruralistas bancou trio elétrico para Bolsonaro discursar em Brasília

Um grupo de ruralistas que faz parte do Movimento Brasil Verde e Amarelo foi responsável por financiar o trio elétrico no qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou para apoiadores após o desfile de 7 de Setembro, em Brasília, nesta quarta-feira.



Outros dois caminhões com caixas de som foram posicionados pelo mesmo grupo em outros pontos da Esplanada dos Ministérios para ajudar a reverberar as falas do presidente. Nos veículos, foram colocadas faixas com frases como “agro é Brasil”.

O responsável por efetuar os pagamentos para o aluguel dos três trios elétricos foi o produtor rural Julio Nunes, do Mato Grosso do Sul, um dos organizadores do movimento. Nunes já havia participado de outros atos em apoio a Bolsonaro em anos anteriores.



Em 2021, Nunes apoiou manifestações no feriado do Dia do Trabalho, em 1º de Maio, também na Esplanada. No mesmo ano, foi recebido por Bolsonaro no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto. Também cumpriu agenda com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.



Em discurso feito hoje, Michelle enalteceu o setor do agronegócio ao dizer que “o agro é abençoado por deus”.