GREVE: Governo aumenta para 30 dias sem reajuste no preço do diesel

O ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) conseguiu garantir aos caminhoneiros 30 dias sem reajuste no preço do diesel e presidentes das associações avaliam se vão aceitar a proposta e dar uma trégua na negociação. Em mais uma rodada de negociações no Planalto, houve um momento de tensão em que o presidente da Associação dos Caminhoneiros, Abcam, José da Fonseca Lopes, gritou que não aceitaria o acordo e abandonou a reunião com os ministros Carlos Marun (Governo), Eliseu Padilha (Casa Civil), Valter Casimiro (Transportes) e general Etchegoyen (GSI). Os outros, no entanto, permaneceram calmos na negociação.

O governo está garantindo 30 dias sem reajuste na bomba, 30% do transporte da Conab para cooperativas de caminhoneiros; liberação da cobrança do terceiro eixo suspenso nos pedágios de todo o País; prometendo que a política de aumento/revisão de preços não será mais diária (no mínimo, quinzenal); e confirmando a redução inicial de 10% do preço do diesel pela Petrobrás. (Naira Trindade)