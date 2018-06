Greve: Eunício diz que medidas têm que ser votadas nas comissões

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE) disse para a Coluna do Estadão que as propostas aprovadas na Câmara para baixar o preço do combustível vão ser analisadas primeiro pelas comissões no Senado. Somente depois disso o tema vai para o plenário da Casa. Na prática, a aprovação pode demorar. Os deputados decidiram ontem zerar a cobrança da Cide e do Pis-Cofins.

Eunício viajou para o Ceará nesta quinta-feira, quando os grevistas esperavam que a Casa votasse as medidas. Ocorre que vários governadores ameaçam recorrer ao Supremo se o Congresso zerar a Cide, incluindo Camilo Santana (PT), do Ceará, aliado de Eunício. (Andreza Matais)