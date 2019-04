Governo lança site com mais de 10 mil normas sobre funcionalismo público

Todas as normas de gestão de pessoas no funcionalismo público terão um único endereço agora. O ministério da Economia vai lançar o Sigepe Legis, um site aberto ao público com todas as regras para servidores públicos.

A ideia, segundo a Pasta, é dar mais transparência à máquina pública. Cerca de 10,2 mil atos normativos e técnicos estarão reunidas na plataforma.

“É um instrumento importante para pessoas que atuam nessa área, no RH dos órgãos, mas também para a população entender requisito de progressão de carreira”, contou o secretário de gestão de pessoas, Wagner Lenhart.