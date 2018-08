Governo vai digitalizar documento de veículos

Em busca de agendas positivas, o governo federal vai lançar hoje a digitalização do certificado de registro e licenciamento de veículos. O documento estará disponível no mesmo aplicativo que já oferece a carteira de motorista e vai desobrigar o condutor de portar o certificado de papel. O ministro de Cidades, Alexandre Baldy, diz que não haverá custo adicional para o motorista obter a versão digital do documento. O Brasil tem hoje 96 milhões de veículos licenciados e a expectativa do governo é de digitalizar 10 milhões deles até o fim deste ano.

Tudo junto. O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) quer agregar todos os serviços em um mesmo aplicativo. Com isso, o governo federal espera facilitar a vida de motoristas acabando com ida aos Detrans.

Acabou! Na próxima quinta, encerra o prazo para o envio ao TSE da defesa do ex-presidente Lula, preso e condenado pela Lava Jato. “Vamos cumprir o prazo. Não vamos pedir produção de prova e nenhuma medida protelatória”, diz o advogado Luiz Pereira.

Será? No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a expectativa é a de que o registro de Lula seja julgado antes do feriado de 7 de Setembro.

No apagar… O presidente Michel Temer vai substituir mais um membro da Comissão de Ética Pública da Presidência. O mandato de Marcello Alencar acaba dia 27 de setembro e não pode mais ser prorrogado.

…das luzes. Marcello será a penúltima troca do presidente no colegiado. A última será Suzana de Camargo Gomes, mas só em 22 de novembro.

Eclética. O cineasta Fernando Meirelles e o diretor Jorge Brivilati trabalham como voluntários na campanha de Marina Silva (Rede). Brivilati assina, entre outras peças, a direção do clipe de Contatinho, sucesso dos cantores Nego do Borel e de Luan Santana.

Sonho meu. Interlocutores da ex-presidente Dilma Rousseff dizem que ela tem um objetivo ousado caso se eleja senadora por Minas. Confia que Lula irá emplacar Fernando Haddad no Planalto, e ela na presidência do Senado, Casa que deu a palavra final no impeachment. Tradicionalmente, porém, a vaga é do partido com a maior bancada, que deve ser o MDB mais uma vez.

Tudo como antes. Preso há 4 meses na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, Lula ainda mantém assessores à disposição. Eles continuam recebendo salários dos cofres públicos.

Congelado. O Planalto chegou a estudar a redução do quadro, mas paralisou o processo após uma decisão judicial garantir a Lula o assessoramento.

Linha de corte. O governo federal já está traçando cenários para liquidar as distribuidoras da Eletrobras no Amazonas e Alagoas prevendo que não será possível leiloá-las este ano.

CLICK. O candidato a vice Paulo Rabello de Castro entrou no desafio Delle Ali, do jogador de futebol inglês. Seu parceiro de chapa, Alvaro Dias, publicou nas redes.

Faça o que eu digo. Embora Luiz Fux defenda que ministros do Supremo possam dar decisões individuais, na polêmica sobre o tabelamento do frete optou por audiência pública para discutir o caso. A reunião será nesta segunda-feira.

Pelo bem da nação. Em junho, Fux justificou a audiência ao afirmar que uma decisão “abrupta” sobre o tema “pode gerar uma crise para o País”.

Estoque. Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) julgou 10.288 casos, número superior ao de novos processos que chegaram lá no mesmo período (10.146). Os números serão divulgados nesta segunda-feira pela ministra Cármen Lúcia.

PRONTO, FALEI!

“Roraima está arcando com demanda que é de todos os Estados. O desafio agora é interiorizar os venezuelanos para normalizar a vida dos roraimenses”, do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E JULIANA BRAGA. COLABOROU RAFAEL MORAES MOURA.

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadao