Governo tenta reverter reajuste de tarifa de trens

Após a repercussão negativa do anúncio de reajuste de 100% no valor de tarifas da Companhia Brasileira de Trens Urbanos a partir de sexta-feira, o governo está tentando evitar o desgaste político com o aumento das passagens ferroviárias em Belo Horizonte, Recife, Maceió, João Pessoa e Natal. O presidente da comissão de Transportes da Câmara, Domingos Sávio (PSDB-MG), que negocia uma saída com o Planalto, diz que a ideia é aumentar em R$ 28 milhões o orçamento de custeio da empresa para cobrir custos operacionais e evitar o reajuste.

Engordando o caixa. Domingos Sávio também negocia com a área econômica o remanejamento de R$ 93 milhões do orçamento da União para a CBTU. Em troca, diz ele, a empresa poderia recompor as tarifas em cinco anos e não de uma só vez. Os preços estão congelados há até 15 anos.

Com a palavra. O presidente da CBTU, José Marques, admite reverter o reajuste se o governo encontrar alternativa para a capitalização da empresa.

Teste. Apesar da desistência de concorrer ao Palácio do Planalto, o ex-ministro Joaquim Barbosa (PSB) ainda vai aparecer nas próximas pesquisas. Duas foram registradas no TSE antes do movimento dele.

Janela fechada. O Planalto consultou informalmente a TV Globo sobre se a emissora veicularia uma mensagem do presidente Temer no quadro Que Brasil você quer para o futuro?, veiculado nos telejornais da emissora. Ouviu como resposta que o espaço não é para candidatos.

Vem aí. Depois da Ponte para o Futuro, o MDB prepara novo documento com propostas para o País, o Encontro com o Futuro.

Chumbo… A candidatura de Dilma Rousseff ao Senado é uma das razões pelas quais a direção do MDB veta aliança com o PT em Minas. Romero Jucá diz que não vai dar palanque para ela acusá-los de golpistas.

…trocado. Já Dilma não aceita trocar o Senado pela Câmara caso a aliança com o MDB se mantenha. A petista não quer ajudar, com seus votos, a eleger deputados que apoiaram seu impeachment.

Oposição. Presidente do BNDES até março, Paulo Rabello concorre ao Planalto pelo PSC com críticas à equipe econômica da qual fazia parte. Diz que Henrique Meirelles, seu ex-chefe e também presidenciável, “não tem um bom projeto para recuperar o País”.

Mistério. A Operação Déjà Vu avançou sobre propina da Odebrecht para membros do MDB. Entre delatores da empreiteira, há uma pergunta no ar. Por que nunca perguntam quem é Tremito e Mestre? Codinomes de destinatários da propina.

CLICK. A Câmara vai servir café Odebrecht. Apesar de carregar o nome da empreiteira envolvida na Lava Jato, a empresa de Londrina não tem relação com o grupo.

Calma, gente. Diante da polêmica nas mudanças em torno da Secretaria Nacional do Consumidor, rebatizada de Secretaria de Relações de Consumo, Torquato Jardim (Justiça) voltou atrás. Será publicado novo decreto. A Câmara ameaçou convocá-lo para se explicar.

Tá melhorando. Após conversa com o secretário de Segurança do Rio, general Richard Fernandez Nunes, o presidente dos Correios, Carlos Fortner, decidiu avaliar a extinção da taxa de segurança de R$ 3,00 para os moradores da cidade e da região metropolitana.

PRONTO, FALEI!

“É estranho que Ciro Gomes, que fala em revogar a reforma trabalhista, se junte com um empresário”, DO DEPUTADO PAULINHO A FORÇA, PRESIDENTE DO SOLIDARIEDADE, sobre a possível dobradinha com Benjamin Steinbruch. O empresário se filiou ao PP.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E LEONEL ROCHA

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadão