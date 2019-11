Governo tenta reverter desgaste do óleo no NE

O desastre ambiental do óleo nas praias do Nordeste tem tudo para ser um limão transformado em limonada, avaliam diplomatas e membros do governo ouvidos pela Coluna. Diferentemente das queimadas na Amazônia, no caso do petróleo, é possível apontar fora do País um “culpado” pela calamidade. O Brasil, assim, pode adotar uma postura incisiva contra os responsáveis e mostrar que não tolera esse tipo de crime. Se der certo, ao menos em parte, a abalada imagem do governo Jair Bolsonaro no aspecto ambiental será amenizada, esperam.

Prática. A expectativa só vai corresponder à realidade se a ação da Polícia Federal for impecável na apuração, rápida, do caso. Agilidade que o governo não teve ao acionar o Plano Nacional de Contingência, numa demora de 41 dias, conforme o Estado revelou.

Vai… Parlamentares da base do governador Wilson Witzel acham que Jair Bolsonaro está à beira de uma ataque de nervos. Um dos sinais foi o erro do presidente sobre o local do encontro dele com Witzel.

…mal. Bolsonaro e o governador realmente se encontraram socialmente no dia 9 de outubro, mas não no Clube Naval do Rio de Janeiro, e sim em Brasília, no aniversário do ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União.

Outro… Segundo cálculos do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), autor da PEC da Regra de Ouro, o projeto do governo sobre o mesmo assunto terá um impacto menor do que o que já está tramitando no Congresso.

…alcance. O de Pedro Paulo tem potencial para economizar R$ 95,5 bilhões por ano; o de Paulo Guedes, R$ 24,78 bilhões.

Tô fora. O deputado Paulinho da Força recolhe novas assinaturas para um projeto que disciplina o funcionamento de sindicatos. O motivo? O primeiro recebeu o jocoso número 171.



SINAIS PARTICULARES

Paulinho da Força, deputado federal Solidariedade (SP)

Pela educação. Os governadores do Ceará, Camilo Santana (PT), e de São Paulo, João Doria (PSDB), o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, estarão juntos no 6º Fórum LIDE de Educação, amanhã na capital.

Em frente. Relator do inquérito no STF para apurar “fake news”, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Poder Judiciário do Brasil não vai permitir a liberdade de expressão ser utilizada para fomentar perseguições e ataques.



CLICK. O presidente da Conib, Fernando Lottenberg, e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Defesa da democracia e da diversidade em jantar sábado em São Paulo.

Resistência. Moraes participou do jantar anual da Confederação Israelita do Brasil (Conib), em São Paulo. Segundo ele, o STF combaterá “discursos de ódio e fake news”. No mesmo encontro, Joice Hasselmann pregou o “diálogo” para a reconstrução do País.

Bola… Está emperrada na Prefeitura paulistana a renovação da concessão do CT da Barra Funda ao São Paulo F.C. O clube pode utilizar a área até 2022, mas quer prorrogar por mais 20 anos seu direito de uso da terreno público.

…dividida. O Tricolor oferece como contrapartida a construção de penas duas creches em áreas da Prefeitura. A proposta, em termos financeiros, é considera modesta se comparada ao alto valor da área do CT, na zona oeste. O MP está de olho. Corinthians e Palmeiras sofrem com problema semelhante.

PRONTO, FALEI!

Luís Roberto Barroso

Ministro do STF

“Eu sou uma pessoa zen. O problema é que a única vez que perdi essa postura, eu estava em rede nacional de TV”, em evento da Confederação Israelita do Brasil, no clube Hebraica (SP), sobre antiga altercação com Gilmar Mendes.

